Gli oroblù non risalgono la china Sotto accusa le scelte di mercato

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il campionato disputato lo scorso anno è ormai un pallido ricordo per i tifosi dell’Arconatese che ora vedono lo spettro della retrocessione. La squadra è ultima nel girone B di serie D. Ultima e con ben 17 reti subite contro le due messe a segno. Non bastassero i problemi legati alle scarse prestazioni dei propri tesserati, ci si mettono anche gli arbitri a far imbestialire tutti. Nella gara infrasettimanale contro la Pro Sesto, la squadra di mister Livieri, una vita insulla pan, sono rimasti in 9 dal 28’ del primo tempo, con due rossi dopo un fallo a favore. Chiricallo stendeva Ronzoni lanciato a rete, ma il direttore di gara optava per il giallo. Le veementi proteste dei padroni di casa hanno portato ai rossi per Menegazzo e Delcarro. Da lì una sconfitta per 3-0 contro la forte Pro Sesto che forse poteva essere evitata.