Conte cambia tutto | ritiro blindato per Napoli-Como ecco perché

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il tecnico non vuole cali di concentrazione in vista della sfida al Maradona Ilsi sta preparando in modo scrupoloso per la partita contro ildi Cesc Fabregas, che si disputerà allo Stadio Diego Armando Maradona. Antoniosa bene che ogni punto in questa fase del campionato è cruciale, sopratcon alcuni dei suoi giocatori, come Romelu Lukaku, ancora non al massimo della condizione. Una vittoria manderebbe un segnale forte alle avversarie, e il tecnico leccese non vuole correre rischi.a Pozzuoli: massima concentrazione Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino,ha preso una decisione inaspettata per garantire il massimo della concentrazione: ha ordinato ildella squadra presso l’hotel Gli Dei di Pozzuoli, situato a due passi dalla Solfatara.