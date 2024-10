Mestre investe 2 persone con l’auto | contabile indagato per tentato omicidio volontario

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) In un primo momento era sembrato che l’investimento di dueavvenuto nella notte vicino alla stazione ferroviaria dipotesse essere frutto di una fatalità. Invece la Procura della Repubblica di Venezia ha contestato il reato dial conducente di un Suv che ha investito un quarantenne napoletano e un 45enne tunisino. Il primo, chiamato dagli amici di strada “Nello” è ricoverato nel reparto rianimazione dell’ospedale, in coma farmacologico. È in grave condizioni. Il secondo, Lazar, rimasto ferito lievemente, è stato dimesso la mattina successiva all’incidente. La decisione di iscrivere il nome del guidatore nel registro degli indagati è stata presa dal sostituto procuratore Giovanni Gasperini, dopo aver ricevuto i primi rapporti riguardanti l’incidente.