(Di giovedì 3 ottobre 2024) Romeluè da poco diventato un calciatore del Napoli, vestendo così la terza maglia in Italia dopo Inter e Roma. Sui canali ufficiali del suo club ha rilasciato un’intervista.– Dopo tre anni con la maglia dell’Inter con uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e una finale di Champions League Romeluha deciso di lasciare nella maniera peggiore possibile. Il belga ha passato un anno alla Roma ed ora veste la maglia del Napoli. Sui canali del club partenopeo ha parlato in questo modo della sua carriera: «Tra ic’è sempre stato Drogba, Henry eil Fenomeno. Tra questi devo dire anchee ho avuto la fortuna di incontrare 4 dei 5 che ho citato in carriera. Il calcio è il mio lavoro, ma anche la mia passione. Mi piace giocare, ma anche guardare le altre partite.