Le migliori serie tv da vedere a ottobre in pillole

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unseriale molto ricco, sia di eterogenee novità che di ritorni. Si spazia tra i generi e i formati, in narrazioni che privilegiano il racconto del presente (con qualche incursione nel futuro). Dov’è Wanda? – Apple tv+, 2La primatv in lingua tedesca di Apple tv è una dark comedy in otto episodi che mette al centro una coppia – formata da Dedo e Carlotta Klatt – alla ricerca della figlia diciassettenne Wanda, scomparsa ormai da alcuni mesi. A causa della poca operatività della polizia, Dedo e Carlotta, con l’aiuto del figlio Ole (esperto di tecnologia), riusciranno a infiltrarsi – informaticamente – nella vita dei loro vicini di casa e scoprirne i segreti, al fine di ritrovare Wanda.