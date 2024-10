Il discorso del re danese e il dubbio amletico di Frederiksen

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il primo martedì di Ottobre. C’era anche una puntata della serie tv Borgen con questo titolo (e non sarà l’unico riferimento a Birgitte Nyborg), che suggerisce la data in cui il parlamento, il Folketinget, torna in attività di fronte al Re. Per la prima volta, è toccato a Fredrik X inaugurare la sessione del parlamento di fronte alla premier Mette, dopo che, lo scorso Capodanno, la madre Margrethe II aveva abdicato in suo favore. Quello di, nei confronti dell’unica camera di cui è composta l’assemblea di Copenhagen, è stato unpiuttosto improntato alla politica interna e, a sorpresa, meno dirompente rispetto a quello che aveva tenuto solo pochi giorni prima, di fronte ai delegati del Partito Socialdemocratico riuniti per la conferenza annuale ad Aalborg.