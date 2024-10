F1 salta il progetto della Rookie Race nel 2024 ad Abu Dhabi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Niente da fare. Non ci sarà la, gara non valida per il campionato di F1 che si sarebbe potuta disputare posteriormente all’ultimo week end iridato ad Abu, con i piloti debuttanti al via. La FIA e Liberty Media avevano pensato a questo format qualche settimana fa, accolta con entusiasmo anche dalle squadre e dai rispettivi Team Principal. Ebbene, nell’ultima riunioneF1 Commission, che si è tenuta ieri, si è presa la decisione definitiva: “È stato discusso il concetto di unada aggiungere al programma di test post-stagionaliad Abu. Sebbene l’idea abbia ricevuto un ampio supporto, è stato stabilito che, a causa di vincoli temporali e organizzativi, l’evento non si sarebbe svolto nele le discussioni continueranno per formulare un potenzialeper il 2025“.