Uomo cade nel camino mentre accende il fuoco | morto a 57 anni

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un drammatico incidente domestico ha scosso la comunità tra Amelia e Capitone, in provincia di Terni. Undi 57ha perso tragicamente la vita dopo essere caduto neldi casastavando ilcon delle sterpaglie. La tragedia è avvenuta in una tranquilla abitazione di campagna nella località di Carbenano, quando, per cause ancora incerte, l’è precipitato nel focolare appena acceso, riportando ustioni gravissime che si sono rivelate fatali. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, e a lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti che vivevano nella stessa casa e che si sono accorti immediatamente della gravità della situazione. I soccorritori del 118 sono giunti rapidamente sul posto, ma fin da subito le condizioni dell’sono apparse disperate.