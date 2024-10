Silent Hill 2 il nuovo video gameplay presenta Laura e confronta il remake con la versione originale

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 1 ottobre 2024) Sony ha deciso di pubblicare undi, effettuando inoltre anche una sorta di confronto diretto con laper PlayStation 2 rilasciata il 2001, con l’obiettivo di mettere in evidenze quelli che sono i (tanti) miglioramenti apportati da Bloober Team al comparto tecnico dell’opera. Inoltre il. In questoepisodio del PlayStation Underground, Bloober Team ha collaborato con Sony Interactive Entertainment per offrire ai fan uno sguardo esclusivo all’incontro di James con Flesh Lip in quel del Brookhaven Hospital, soffermandosi anche sullo scontro vero e proprio con il boss. Secondo il team di sviluppo polacco proprio questa boss fight, insieme alla relativa scena di avvicinamento, esemplifica l’approccio che hanno adottato quando hanno deciso di lavorare all’attesodi2.