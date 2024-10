Operazione ’Mare e laghi sicuri’ | Sanzioni per oltre 40mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Effettuati circa 600 controlli, elevateamministrative per40.000, sequestrati circa 800 pezzi di attrezzature di spiaggia". La guardia costiera di Porto San Giorgio fa il bilancio dell’"Mare esicuri 2024" condotta per il periodo estivo lungo il litorale della provincia fermana, attraverso la messa in atto di un dispositivo di sicurezza, al fine di salvaguardare la vita umana in mare, la sicurezza della balneazione e della navigazione e porre in essere ogni misura atta a prevenire e reprimere gli illeciti sul demanio marittimo. Sono stati infatti impiegati ben 15 militari che, con l’ausilio di 2 mezzi nautici in dotazione hanno pattugliato, quotidianamente, i 30 km circa di litorale di competenza.