Le prime foto dal set di Marty Supreme di A24 film diretto da Josh Safdie mostrano un Timothée Chalamet inedito

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 30 settembre sono uscite ledal set deldi, connel ruolo del campione americano di tennistavoloReisman, le cui riprese si stanno svolgendo a New York City. Sebbene i dettagli delsiano tenuti segreti, sarà vagamente basato sulla vita di Reisman. Noto per il suo stile non convenzionale, ha vinto due US Men’s Singles Championships nel 1958 e nel 1960 e più di 20 titoli internazionali e nazionali. L’amato sportivo è diventato famoso per aver padroneggiato lo stile hardbat, uno stile tradizionale di tennis da tavolo che utilizza una racchetta senza strato di spugna per enfatizzare controllo e rotazione rispetto a velocità e potenza. La sua padronanza dello sport gli ha fatto guadagnare la reputazione di uno degli ultimi grandi del tennis da tavolo di quell’epoca.