Immunoterapia contro i tumori al Gemelli due nuovi ambulatori

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 1 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Alaprono duein collaborazione tra endocrinologia, oncologia e ginecologia oncologica (o di endocrinologia per le complicanze oncologiche eo di endocrinologia per le complicanze endocrinologiche neifemminili), per gestire le complicanze endocrinologiche dell’. L’ha rivoluzionato il trattamento deie anche dall’ultimo congresso della Società Europea di Oncologia Clinica (ESMO) arrivano tante conferme sui successi dell’impiego di questi farmaci in diversi tipi di neoplasie. E nel campo del melanoma si ‘festeggià addirittura il traguardo dei dieci anni di vita di tanti pazienti metastatici, sopravvissuti ad una prognosi infausta proprio grazie all’