Ha fondato un’associazione per la sicurezza stradale | nominato poliziotto ad honorem

(Di martedì 1 ottobre 2024) FIRENZE – Il figlio è morto in un incidentee lui ha costituitoper ricordarlo ed evitare altre stragi sulle strade. C’è anche un fiorentino tra i nuovi poliziotti adnominati a Caivano nel corso delle celebrazioni di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani. Proprio quest’ultimo ha conferito il titolo all’ingegnere fiorentino Stefano Guarnieri,re dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, per l’impegno civile profuso quotidianamente nella sua attività. Stefano nel 2010 perse suo figlio Lorenzo: aveva 17 anni e mezzo quando fu investito e ucciso a Firenze. L’associazione, che ne porta il nome in sua memoria e della quale è presidente la mamma Stefania, da allora ha un solo obiettivo: zero morti sulle strade fiorentine.