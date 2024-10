Chi è Martina De Ioannon la tronista di Uomini e Donne | età professione vita privata e social

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 1 ottobre 2024)Deha 26 anni, vive a Roma, lavora nell’azienda di famiglia, il celebre ristorante Da Dante, ha tre fratelli più piccoli, Riccardo, Francesco e Marco, il suo profilo Instagram (@martide) conta 603 mila followers. Ha già fatto una prima apparizione su Canale 5 partecipando a Temptation Island 2024 con il suo ex fidanzato Raul Dumitras ed ora è tornata sul piccolo schermo comediDee la rottura a Temptation IslandDeè stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island 12 assieme al suo ex Raul Dumitras, con cui è stata insieme per circa due anni. Fu proprio la ragazza romana a rivolgersi alla redazione del reality a causa dell’eccessiva gelosia del suo fidanzato, ma alla fine del suo percorsoha realizzato che il vero problema nella relazione con Raul erano i suoi sentimenti ormai spenti.