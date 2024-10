Case Aler da Regione 207 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 1 ottobre 2024)Lombardia mette in campo 20.780.000 euro per la riqualificazione di circa 700 alloggisfitti nelle province di Milano, Bergamo, Lecco e Sondrio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. Nello specifico, 18,5di euro sono destinati adMilano, mentre 2,28andranno adBergamo-Lecco-Sondrio. "Abbiamo recuperato risorse importanti – dichiara l’assessore Franco – per dare nuovo impulso alla riqualificazione e riassegnazione degli alloggi sfitti, uno dei punti qualificanti della Missione Lombardia, il piano regionale per il rilancio delle politiche abitative che stiamo portando avanti".