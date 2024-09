Louis Vuitton Cup 2024 | Luna Rossa in rimonta la finale contro Ineos Britannia sul 3-3

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 30 settembre 2024) LadellaCupsi è trasformata in uno spettacolo avvincente per gli appassionati di vela di tutto il mondo. La squadra italianaPrada Pirelli ha pareggiato la serie sul 3-3i britannici di, mantenendo viva la speranza di qualificarsi per la prossima America’s Cup. Le regate del 30 settembresi sono svolte sotto un cielo soleggiato con venti moderati, perfetti per testare le abilità tecniche e strategiche delle due squadre. Dopo una dura lotta nelle prime regate della giornata,è riuscita a rispondere all’attacco britannico, aggiudicandosi la sesta prova e riportando così il punteggio in parità.Cup@Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn inizio complicato La giornata non era cominciata nel migliore dei modi per