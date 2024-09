Inter inizio di stagione negativo ma la classifica aiuta La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’non ha iniziato nel migliore dei modi ladi Serie A. Ha perso diversi punti, eppure lain maniera importante. Le avversarie non scappano, tutto è a portata di mano.– 11 punti su 18 non sono un bottino di una squadra che vince lo Scudetto. Nemmeno i 7 gol subiti in 6 partite giocate in campionato. L’con questi numeri dista solamente 2 punti dal primo posto e mantiene così fiducia in vista del prosieguo della Serie A. I pareggi con Genoa e Monza, ma soprattutto la sconfitta nel derby con il Milan hanno abbassato l’entusiasmo in casa nerazzurra, lacomunquenonostante i diversi problemi individuati., lama non solo. Diversi problemi PROBLEMI – Lautaro Martinez ha segnato poco fino ad ora, o meglio non ha mai segnato prima dell’Udinese.