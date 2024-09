I tatuaggi per le smagliature sono la via più creativa per dissimularle

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Leun inestetismo cutaneo che interessa moltissime donne, che cercano, da sempre e a ogni età, soluzioni efficaci per minimizzarle o coprirle. Anche se la via dell’accettazione è una strada sempre più percorsa. Soprattutto dalle più giovani. Negli anni, comunque,stati provati numerosi metodi, come il microneedling, ma una delle alternative più affascinanti e creativesu. Questa pratica consente di trasformare lein opere d’arte, migliorando l’aspetto della pelle e restituendo fiducia in se stessi. Ma uno permanente non è necessariamente la strada che tutti vogliono percorrere.