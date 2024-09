Heartstopper | in attesa della terza stagione dove eravamo rimasti con Charlie e Nick?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 30 settembre 2024): incon? Arriva su Netflix a partire dal 3 ottobre ladi, la serie culto basata sul fumetto di Alice Oseman. Nell’ultima scena di2,(Kit Connor), che fa pubblicamente coming out come bisessuale durante il viaggio a Parigi dell’episodio 6, e(Joe Locke) condividono il loro momento più intimo. Dopo un euforico ballo di fine anno e un after-party con i loro amici più cari,chiede adel bullismo omofobico che ha subito primaloro relazione. Dopo due stagioni in cui ha trattenuto molto più di quantosi rendesse conto,rivela il forte dolore che il bullismo gli ha effettivamente causato. L’esperienza è stata così dannosa cheammette di essersi ferito, a volte.