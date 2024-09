Concerti di ottobre 2024 in Italia | date location e biglietti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si parte con la tre giorni di David Gilmour al Circo Massimo di Roma, dal Petruzzelli al via il tourno di Robert Plant Inizio mese con il botto! L’1, il 2 e il 3, al Circo Massimo a Roma, il grandissimo David Gilmour, chitarrista leggendario dei Pink Floyd. L’artista si esibirà sul palco, con classici intramontabili della mitica band e alcuni nuovi brani tratti dall’album Luck And Strange. Un evento da non perdere! Robert Plant, ex frontman dei Led Zeppelin partirà con il suo tourno a Bari l’8al Teatro Petruzzelli. 11per il noto artista che con il suo gruppo “Saving Grace” propone “musica ispirata al paesaggio onirico delle marce gallesi”; in sostanza un mix di canzoni popolari molto amate da Plant. Seiper Rosa Luini, in arte Rose Villain, cantautricena classe ’89, che con i suoi brani ha già scalato ampiamente le classifiche.