Brescianini Amgen | Blinatumomab cambia storia leucemia linfoblastica acuta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 set. (Adnkronos Salute) - “L'anticorpo bispecificohato e stando ladella(Lla) e le evidenze nella prima linea di trattamento prospettano un futuro, per i pazienti, assai diverso rispetto al passato”. Sono le parole di Alessandra, direttore medico diItalia, oggi a Milano, in occasione della presentazione dei risultati dello studio clinico di FaseIII E1910, che dimostrano come l'introduzione dell'anticorpo monoclonale bispecificonella prima linea di trattamento aumenti significativamente la sopravvivenza globale dei pazienti affetti da Lla da linfociti B Ph- di nuova diagnosi.