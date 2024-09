La Milano-Seregno arranca | metrotranvia in ritardo di un anno Città Metropolitana | Presto il nuovo programma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) Nova Milanese (Monza e Brianza) – Un sopralluogo martedì per rendersi conto della situazione, un incontro mercoledì pomeriggio con i sindaci dove le criticità messe sul piatto non sono mancate, così come le rassicurazioni. Ladiha infatti ospitato i sindaci dei Comuni interessati dai lavori di realizzazione della, chi in presenza, come il primo cittadino di Nova Milanese, Fabrizio Pagani, chi collegato dall’esterno. Inutile negare che i ritardi sono notevoli. Si parla di almeno un. Se infatti i cantieri avrebbero dovuto concludersi in 36-38 mesi, oggi il, ancora in fase di stesura, parla già di 48 mesi.