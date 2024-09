Udinese-Inter altro che rivoluzione | max 2 cambi! Già definiti – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Verso, match in programma domani alle ore 15. Inzaghi non farà rivoluzioni o turnover, dentro i titolarissimi. Solamente due. ULTIME – La necessità in casaè vincere. Ecco perché contro l’, nel match in programma domani pomeriggio, Inzaghi non farà calcoli. In campo l’migliore, quella dei titolarissimi. Il tecnico nerazzurro, che sta facendo lavorare duramente i suoi ragazzi ad Appiano Gentile, va a caccia di risposte e riscatto dopo il derby perso contro il Milan domenica sera. Rispetto alle sensazioni di qualche ore fa, non ci sarà turnover/: massimo due, pergià, come riferisce Andrea Paventi in collegamento dalla Pinetina per Sky Sport 24: Davide Frattesi e Yann Aurel Bisseck.