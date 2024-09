Sanità | Schillaci arresto in flagranza differita è legge impegno mantenuto-2

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 27 settembre 2024) Milano, 27 set. (LaPresse) – Il decretomodifica gli articoli del codice di procedura penale 380 (obbligatorio in) e 382 bis (in): si estende l’obbligatorio inanche agli atti di violenza che causano lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all’assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture. Inoltre si applica l’obbligatorio in, anche “differito”, ossia nelle quarantotto ore successive alla condotta delittuosa inequivocabilmente provata da documentazione videofotografica.