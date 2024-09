Musumeci Italia tra primi a darsi regole sul mondo subacqueo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il consiglio dei ministeri ha approvato un ddl di 35 articoli, in corso di esame al Parlamento, che disciplica i temi della dimensione subcacquea."Una proposta che fa dell'uno dei pimi paesi membri di dotarsi di" ha commentato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello. Le attività sono affidate al controllo dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, l'Asas che "viene collocata, per la sua importanza e portata, nella presidenza del Consiglio dei ministri - ha spiegato- con un direttore generale che viene scelto sulla scorta di comprovate competenze proprosto dal ministro della Difesa".