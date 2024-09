Wsj piano di Zelensky non ha impressionato per ora gli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il 'per la vittoria' di Volodymyrnon ha "" l'amministrazione Usa. Lo scrive il Wsj riportando fonti vicine alla Casa Bianca. L'amministrazione Biden è preoccupata che ildel leader ucraino sia privo di una strategia globale e non sia altro che una richiesta di più armi e della revoca delle restrizioni sui missili a lungo raggio, hanno affermato funzionari statunitensi. "Non sono, non c'è niente di nuovo", ha detto uno degli alti funzionari. Oggipresenterà a presidente Biden e Harris il suonella sua interezza.