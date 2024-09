LIVE Cobolli-Bublik 4-6 6-1 2-3 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | serve prima il kazako nel 3 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-3 Ancora facilmente tiene la battuta. 40-0 A tutto braccio e appena larga la risposta di dritto del romano. 30-0 Vincente lungoriga di rovescio. 15-0vincente del. 2-2 A quindici il romano! 40-15 Ace (3°). 30-15 Clamoroso recupero di polso con il dritto di. 30-0 Servizio e dritto sulla riga del romano. Cos’ha tirato, si scusa infatti. 15-0 Estrema difesa del, chiude a rete. Ben gestito questo quindici. 1-2 A quindici. 40-15 Servizio e comoda volèe del. 30-15 Ace (6°). 15-15vincente. 0-15 In rete il dritto indietreggiando dopo il servizio del. 1-1 Tiene la battuta. 40-0vincente. 30-0 Con il dritto in controllo dello scambio il romano. 15-0 Servizio e dritto. 0-1 Servizio e rovescio. 40-15 Ace (5°).