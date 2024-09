Guerra Israele-Hezbollah come si è arrivati dalla guerra a Hamas al rischio di un’invasione del Libano | storia di un conflitto mai finito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) La Linea Blu che separadalè il simbolo di una pace che tra i due Paesi non si è mai veramente concretizzata. Troppe le violazioni degli accordi, gli attacchi alle forze di interposizione dell’Onu, le nuove invasioni. Oggi, con Tel Aviv che ha sganciato già migliaia di bombe sul Paese dei Cedri, quella pace mai arrivata sembra ancora più lontana. Il primo ministro d’, Benjamin Netanyahu, continua a ripetere che quella in corso non è unanon contro il, ma contro, il partito sciita alleato dell’Iran considerato una minaccia alle porte dello ‘Stato ebraico’. Le immagini che arrivano dal Paese raccontano altro: aree residenziali sventrate, raid indiscriminati, civili uccisi o invitati ad abbandonare le proprie case.