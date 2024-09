Comunità energetiche ecco la prima coop

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si chiama CER+Green ed è laenergetica rinnovabile sotto forma dierativa nelle Marche. Nata da un accordo tra Confindustria Ancona, Conferative Marche e Anci Marche, oltre a privati cittadini, la nuovaenergetica avrà come obiettivo una capacità produttiva da impianti fotovoltaici pari a 10 MW. A presiedere il primo consiglio di amministrazione è Massimo Stronati (foto), presidente di CSG Facility, tra i soci della nuova CER. Da questaenergetica si stima una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 2.065 tonnellate, un risultato paragonabile alla piantumazione di circa 98.840 alberi. La nascita di CER+Green segna l’inizio di un percorso di transizione energetica per la Vallesina, centro industriale della provincia di Ancona.