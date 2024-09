Ciambellone bicolore ricotta e cacao | 150 kcal

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di giovedì 26 settembre 2024) La: delizia da soli 150 calorie a fetta Se sei a dieta ma non vuoi rinunciare a un dolce sfizioso, la ciambellaè la soluzione perfetta. Leggera e gustosa, con solo 150 calorie a fetta, è ideale per chi cerca di mantenere una dieta equilibrata senza sacrificare il piacere di un dessert. Questo dolce è ottimo sia per la colazione che per la merenda, regalando morbidezza e un gusto delizioso, grazie all’incontro tra. Facile da preparare, anche chi non ha molta dimestichezza in cucina potrà realizzarlo con successo.