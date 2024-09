Allenatore fermò l’avversario lanciato a rete vittoria a tavolino per il Pontassieve

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – Le immagini fecero rapidamente il giro del web. L’attaccante del, l’del Subbiano – Alessio Guidotti – che lascia momentaneamente la panchina per fermarlo con una spallata. Un gesto gravemente antisportivo che il giudice sportivo ha condannato con la sconfitta per 3-0 adella sua squadra. Il gesto del tesserato del Subbiano "mette in pericolo il merito sportivo". C’è anche l’ipotesi dell’errore tecnico: "L’arbitro doveva fischiare rigore". Il provvedimento, contenuto all’interno dell’ultimo bollettino ufficiale della Figc, accoglie il ricorso dele gli consegna i 3 punti. La società locale aveva chiesto laproprio in virtù del gesto gravissimo di Guidotti.