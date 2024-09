A$AP Rocky e Jacob Elordi sono a bordo del trend degli orologi di piccole dimensioni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha sempre avuto un debole per gli. La sua collezione personale è ricca e spazia dai Rolex Daytona in oro 18 carati a uno stravagante& Co. Five Time Zone, oltre a un segnatempo Kapital dalla faccia sorridente. Alla sfilata di Bottega Veneta per la primavera/estate 2025, l'artista di Tailor Swift si è presentato alla sfilata probabilmente più calda della Fashion Week milanese indossando unopiù sexy dell'anno. L'uomo di Bottega ha indossato un abito a tre pezzi dal taglio ampio e il suo solito mix di accessori da urlo, tra cui gioielli d'oro e diamanti, una borsa Sardine in pelle di serpente e un Piaget Polo 7131 d'oro, un modello sportivo vintage difficile da reperire che ha messo in crisi gli appassionati dida quando è stato reintrodotto all'inizio dell'anno ed è stato visto al polso dia giugno.