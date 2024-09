Pavia ricercato per sequestro di persona e coercizione | arrestato 34enne albanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – È accusato didial fine di fornire falsa testimonianza, commesso all'estero, in Albania punibile con una pena fino a 7 anni di reclusione. L'uomo,, è stato, rintracciato dagli investigatori della squadra Mobile mentre stava entrando in un bar del centro, nella serata di lunedì 23 settembre. Nei suoi confronti pendeva "un mandato d'arresto internazionale – spiegano dalla Questura di– emesso dall'autorità giudiziariada parte del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia". La sua presenza in città è stata confermata da un mirato servizio di appostamento dei poliziotti, che dopo averlo riconosciuto lo hanno portato in Questura per avere il riscontro certo della sua identità.