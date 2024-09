Martellate | l’altra verità Condannato si difende

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "L’idea di fare appello c’è, ma ovviamente prima aspetteremo di leggere la motivazione della sentenza". Commenta così l’avvocato Riccardo La Ferla dopo la condanna a 6 anni di reclusione del suo assistito: il 59enne aretino che lo scorso autunno aveva aggredito il fratello con martello e bastone. La pena è stata decisa lunedì mattina dal tribunale di Arezzo, presieduto dal giudice Filippo Ruggiero con Antonio Dami e Giorgio Margheri come giudici a latere. La Pm Angela Masiello gli contestava il tentato omicidio e la rapina. Aveva chiesto una pena superiore ai 4 anni. "Avevamo fornito elementi per leggere diversamente i fatti, aspettiamo di leggere la motivazione per una valutazione a 360 gradi", prosegue l’avvocato La Ferla. I fatti risalgono all’ottobre del 2023. Il 59enne aveva aggredito il fratello colpendolo alla testa con un martello e un bastone.