L’Italia candida Vermiglio per la corsa agli Oscar

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È "" il film che l'Italiaper laai prossimi premi. Concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota 17 dicembre.Il film di Maura Delpero, già vincitore del Leone d'Argento a Venezia, rappresenterà l`Italia alla 97esima edizione degli Academy Awards, nella selezione per la categoria International Feature Film Award, con la seguente motivazione: "per la sua capacità di raccontare l`Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali".