Laura Pausini lancia il nuovo singolo Ciao Chao su un bus scoperto a Milano | la canzone racconta la libertà di lasciare andare una persona senza eliminarla

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 25 settembre 2024), le luci delle notte illuminano largo Cairoli e un bus double-decker. Inizia così il viaggio cheha condiviso con la stampa perre il” in uscita da venerdì 27 settembre in tutte le radio e piattaforme digitali.presenta ila bordo di un bus a«Benvenuti nelle ridente città di, mi mancava molto stare qui. Siamo qui riuniti perrvi che improvvisamente quest’estate mi è arrivata questa”. Non stavo cercando niente perchè alla fine avrei chiuso il disco “Anime parallele” con il tour prolungato, ma non avevamo pensato di fare canzoni nuove» – inizia così la speciale conferenza stampa di presentazione di ““, ildiche per l’occasione ha radunato la stampa italiana a bordo di bus double-decker