Influenza i vaccini disponibili Gratis per bimbi e over 60 | La prevenzione è importante

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’emisfero australe indica in anticipo il quadro che ci aspetta da qui a qualche mese, con i tanti virus già in circolazione: allora per la stagionele alle porte, la previsione è che l’impatto sia maggiore degli anni passati. L’Asl Sud Est annuncia il via della campagna vaccinale antle dal 1° ottobre, a partire dalle residenze sanitarie e poi, dal 7 ottobre, per tutti coloro che vorranno usufruirne e ne hanno diritto gratuitamente; in contemporanea sarà possibile fare anche il vaccino aggiornato anti Covid, in dosaggi diversi per adulti e bambini.