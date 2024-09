Claudio Cecchetto a Paola disse | ‘sei ingrassata Dimagrisci!’ Voleva cambiassimo genere e fare la dance | le confessioni di Paola e Chiara in un libro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Tu riesci sempre ad andare avanti? Ci credi ancora? Io sono senza forze”. Inizia da quel giorno di primavera 2013, quandoIezzi manifesta alla sorellasegni di cedimento, il racconto di “Sisters. La nostra storia incredibile”, ildi, uscito per Rizzoli il 24 settembre. È l’attimo in cui sul vaso delle sorelle più amate del pop italiano si apre una crepa importante, che pochi mesi più tardi porterà il duo a interrompere la collaborazione per 10, lunghi anni. Il momento nel quale il sogno lascia spazio alla concretezza di una realtà fatta ormai da tempo di difficoltà, porte in faccia e riscontri troppo tiepidi per continuare a lottare contro i mulini a vento.