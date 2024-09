Torricelli il geppo che fece sognare Firenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) La storia di Morenoinizia in una falegnameria di Erba, il suo paese. Lì lavorava alternando nel tempo libero la passione per il calcio. Caratese, serie D lombarda: la favola nasce dopo un’amichevole estiva contro la Juventus. Trapattoni lo nota e pretende il suo acquisto per la stagione a venire.dalla D alla Juventus in pochi mesi. Grinta, caparbietà, agonismo: tutto quello che un tifoso chiede a un giocatore. Nel 1998sbarca adove ritrova il Trap, e la città si innamora di lui. Tutto bene, tutto bello? No. Sua moglie si ammala gravemente, e Moreno che ne frattempo aveva lasciato il calcio deve occuparsi di lei e dei suoi figli. Momenti duri, che legano il ragazzo ancora di più a questa realtà. La sua Barbara perde la battaglia contro la leucemia nel 2010.