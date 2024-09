Sciopero dei trasporti venerdì 8 novembre | disagi e orari i dettagli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 24 settembre 2024)2024 si preannuncia una giornata complessa per milioni di italiani a causa di un nuovonazionale del trasporto pubblico locale. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà metro, treni e autobus in tutto il Paese, mettendo a rischio la mobilità nelle principali città come Milano, Roma e Napoli. A differenza di altri scioperi, non sono previste le consuete fasce di garanzia, il che significa che ipotrebbero essere particolarmente pesanti per cittadini, pendolari e turisti, con il traffico che potrebbe risultare in tilt nelle aree urbane più congestionate. La protesta è stata indetta dai principali sindacati del settore – Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl Fna – e punta a ottenere il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri internavigatori (Mobilità Tpl), scaduto il 31 dicembre 2023.