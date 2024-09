Quadro all’asta Sgarbi prosciolto dalle accuse di appropriazione fraudolenta | il fatto non sussiste

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 24 settembre 2024)Vittoriodall’accusa diper il caso delacquistatonel 2020. Il gup di Roma ha disposto il non luogo a procedere con la formula ‘perché ilnon’ per ex sottosegretario alla Cultura e per la compagna compagna Sabrina Colle. L’inchiesta si poggiava sull’ipotesi di un presunto mancato pagamento di debiti con l’Agenzia delle Entrate per un totale di circa 715mila euro. Prosciutodal gup di Roma: ilnonLa procura di Roma aveva chiesto il rinvio a giudizio per il critico, difeso dagli avvocati Giampaolo Cicconi e Manuel Varesi, e per Colle, difesa dall’avvocato Giuseppe Iannaccone. La contestazione era relativa all’articolo 11 della legge sui reati tributari sulla sottrazioneal pagamento di imposte.