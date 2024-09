L’uva della Maremma il Ciliegiolo e le meraviglie della Toscana

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 settembre 2024) Una rivoluzione nel mondo del vino: è quella che si è innescata con la produzione del, che ha dato vita a un importante cambiamento in virtù delle novità che nella seconda metà degli anni Ottanta sono state apportate nel settore da Rascioni Cecconello. Da più di 30 anni, dunque, ilsi è guadagnato il ruolo di simbolo, dal punto di vista enologico e non solo, grazie agli alti standard di qualità che può vantare. In particolare, il lancio del Poggio Ciliegio ha permesso a tale vitigno tradizionale di rappresentare il punto di partenza per vino classico, noto oltre che nel nostro Paese anche all’estero per le sue peculiarità organolettiche e per il suo carattere puro, fruttoproduzione biologica che permette di realizzarlo.