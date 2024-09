Tommaso Foti Fdl | Nessuna tassa sugli extraprofitti | aspettiamo i dati del Pil

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Roma, 23 settembre 2024 -, capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera, lei ha detto che si valuterà se chiedere un contributo di solidarietà ad alcuni settori che sono nelle condizioni di versarlo perché hanno realizzato utili rilevanti in questi anni. "InnanzituttoIstat. Poi si potrà vedere se e a chi, se servono o non servono. Finché non c’è un quadro chiaro delle proiezioni sulla Legge di Bilancio si tratta di un dibattito teorico. E visto che parliamo di aziende quotate in Borsa ritengo che sia opportuno evitare di dare informazioni in questo momento e almeno fino a quando non ci sarà stato un ragionamento con i settori interessati. Quali? Non è il momento di dirlo. Anche perché, lo ripeto, per ora stiamo parlando di ipotesi".