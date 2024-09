Le pagelle Mota nascosto Pereira bloccato Sorpresa Bianco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) TURATI 6,5. Abbassa la saracinesca più di una volta tenendo in vita i suoi, nulla può sulla precisione di Urbanski e la potenza di Castro. IZZO 6. Ha la meglio nel duello con Ndoye al limite del cartellino. Guarda Castro calciare per l’1-2 definitivo. PABLO MARÌ 6. Con qualche affanno, ma tiene in piedi una difesa più ballerina del solito. CARBONI 5. Urbanski gli scappa via da dietro e non se ne accorge: sua la responsabilità del vantaggio bolognese. PEDRO5. Spinge quasi mai, dietro non è deciso e andargli via è un gioco da ragazzi. Ha sulla testa il vantaggio da spingere solo in porta, ma esalta Ravaglia. PESSINA 5,5. Non eccelle, nemmeno demerita. Ha fatto il suo senza prendere l’occhio, e da lui ti aspetti sempre quel qualcosa in più.6,5. Ladi formazione diventa certezza dopo una manciata di minuti: abbina qualità a doti fisiche e personalità.