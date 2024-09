Spari contro la folla in Alabama | 4 morti e decine di feriti La polizia | In aumento l’uso di armi da fuoco per risolvere liti di poco conto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Una sparatoria di massa in una delle zone più frequentate di Birmingham, in, negli Stati Uniti, ha causato almeno 4di. Secondo la ricostruzione dellaad aprire ilsono state diversi aggressori, dopo le 23 locali. Nel mirino un gruppo di persone nell’area di Five Points South. Gli agenti sul posto hanno trovato diversie tre persone senza vita – precisamente, due uomini e una donna. Un quarto uomo, sempre con ferite da arma da, è deceduto in ospedale. Alcuni deisono in gravi condizioni. Al momento lanon ha individuato alcun sospettato. Le vittime si trovavano tutte all’aperto, sul marciapiede o per la strada, gli investigatori cercano di stabilire se gli aggressori si siano avvicinati a piedi o se abbiamo sparato da un veicolo.