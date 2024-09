Crolla una palazzina a Saviano Napoli | morti due bambini sotto le macerie altre 2 persone

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 22 settembre 2024) Una forte esplosione ha svegliato questa mattina gli abitanti di, in provincia di: unadi due piani è saltata in aria.due: una di 4 e l’altro di 2. Mancano all’appello la madre e l’anziana nonna residente al secondo piano, dove sarebbe avvenuto lo scoppio di una bombola. Proseguono le ricerche dei dispersi. La piccola Autilia, una bambina di 4 anni è stata estratta senza vita, mentre il papà e il fratellino di 2 anni sono stati soccorsi e ora sono in ospedale. Secondo quanto si apprende, il bimbo e la madre non rispondono ai soccorritori che temonovittime. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, carabinieri, polizia, protezione civile e volontari, che continuano a scavare a mano.