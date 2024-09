Baldelli | Basta gestioni allegre Ennesimo atto di poca trasparenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "A Pesaro è arrivata l’ora di porre fine al ‘paese dei balocchi’ del Pd anche se Vimini non ci sta". Parole di Antonio, deputato di Fratelli d’Italia, in replica al vicesindaco Daniele Vimini dopo la polemica sulla mancata rendicontazione dei 700mila euro spesi per le celebrazioni del 150 anni dalla morte di Gioachino Rossini. "Non si può continuare con pratiche come quella di affidare a un’associazione culturale lavori d’idraulica che poi diventavano altro – attacca– E la gestione dei fondi del biennio rossiniano è l’di mancata, un altro ‘vaso di Pandora’ che va ad aprirsi. Se non si trattasse di fondi pubblici, ci troveremmo di fronte a una commedia degli equivoci in cui si confonde la ‘curiosità’ con le prerogative parlamentari e col principio di