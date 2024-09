F1 GP Singapore Horner | Ottima prestazione di Verstappen stiamo andando nella direzione giusta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 21 settembre 2024) “di Max. Non pensavamo di essere in prima fila fino a ieri, il team ha lavorato bene“. Christiancommenta così le qualifiche del Gran Premio didella Red Bull ai microfoni dell’emittente olandese NOS. “Penso che. Lo scorso anno qui non eravamo in prima fila e Max ha fatto un ottimo giro. Un peccato, perché il giro prima della bandiera rossa era ancora meglio. La cosa più importante è che domani il nostro rivale è di fianco a noi. Sarà una gara dura, c’è tanta umidità“. F1 GP: “di” SportFace.