Donna spara al figlio e si suicida

(Di sabato 21 settembre 2024) 13.50 Dramma nel Veronese. Unadi 58 anni avrebbeto al15enne, ferendolo,poi si sarebbe tolta la vita. E' questa l'ipotesi più accreditata al vaglio della Procura che indaga sullatoria avvenuta in una villetta di Lavagno. Lada tempo aveva problemi sanitari. Lo ha detto il procuratore Raffaele Tito. Il ragazzo è in gravissime condizioni. Nessuno è iscritto nel registro degli indagati, il padre è stato sentito come testimone.