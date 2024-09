Ai Weiwei | L' arte è politica altrimenti non è arte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2024) Aiè uno dei più noti artisti contemporanei. Cinese, perseguitato dal regime, è nato nel 1957 a Pechino da una famiglia di intellettuali a loro volta presi di mira durante la Rivoluzione Culturale di Mao Tse Tung. Suo padre Ai Qing (1910-1996) è uno dei maggiori poeti cinesi del secolo scorso, diverse volte candidato al premio Nobel; sua madre Gao Ying (1933) una letterata. Alla fine degli anni cinquanta, Ai Qing, criticato da Mao le sue idee politiche troppo “di destra”, viene spedito, con tutta la sua famiglia, in un campo di rieducazione militare a Shihezi, nella provincia dello Xinjiang nel nord-ovest della Cina. In seguito vengono spostati in un villaggio ancora più isolato e vivono per anni nel deserto del Gobi. Ai Qing venne poi condannato ai lavori forzati: per umiliarlo gli fu affidato l'incarico di pulire le latrine del paese.